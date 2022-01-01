В Азербайджане число вылечившихся от коронавируса превысило 600 тыс.

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 364 случая заражения коронавирусом, 605 человек вылечились, 7 - скончались, передает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлено 617 311 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 600 151 человек вылечились, 8 365 - скончались, число активных больных составляет 8 795.

За последние сутки в стране проведено 6 444 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 5 870 329.