В Азербайджане число вылечившихся от коронавируса превысило 600 тыс.
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 364 случая заражения коронавирусом, 605 человек вылечились, 7 - скончались, передает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлено 617 311 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 600 151 человек вылечились, 8 365 - скончались, число активных больных составляет 8 795.
За последние сутки в стране проведено 6 444 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 5 870 329.
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