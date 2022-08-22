Стипендиальная программа Technest начинает новый учебный год

В рамках сотрудничества с Бакинской Академией дизайна 30 молодых людей смогут обучаться с 70%, 90% и 100% стипендией по специальностям 3D-дизайн, UX/UI-дизайн и профессиональный UX/UI.

К сведению сообщаем, что стипендиальная программа Technest, реализуемая Агентством инноваций и цифрового развития, объявляет прием на ряд новых курсов.

В рамках государственно-частного сотрудничества Агентства и Бакинской Академии дизайна, молодежи представится возможность с полной и частичной стипендией изучать 3D-дизайн, UX/UI-дизайн и профессиональный UX/UI.

Отметим, что занятия будут вести как местные, так и ведущие специалисты региона. Крайний срок подачи заявок на участие в стипендиальной программе – 30 августа 2022 года. Подробную информацию о курсах и регистрации можно получить, перейдя по соответствующей электронной ссылке: https://bda.edu.az/teqaud-proqrami.

О данной стипендиальной программе руководитель департамента Агентства «Программы развития компетенций и навыков» — Эльнара Ализаде, сказала следующее:



«Очень радует, что в рамках Technest количество наших образовательных партнёров растёт. Мы начинаем новый учебный год вместе с Бакинской Академией Дизайна. В отличие от традиционного подхода, в новом учебном году планируется выделить студентам полную и частичную стипендию. Этот формат придаст большой импульс формированию здоровой конкуренции среди абитуриентов.

В общей сложности 30 человек получат возможность пройти обучение в Бакинской Академии дизайна. В зависимости от результатов всех этапов экзамена 6 студентов из 30 смогут получить 100% стипендию, 15 — 90%, 9 — 70%».

Стипендиальная программа Technest

Стипендиальная программа Technest реализуется Агентством инноваций и цифрового развития с 2021 года. К концу 2022 года в рамках Technest планируется обучение 1500 молодых людей по таким различным направлениям, как облачные решения, облачное администрирование, большие базы данных, кибербезопасность, автоматизация, электроника, различные языки программирования, «UX/UI» и 3D-дизайн.

Для подготовки стипендиатов Technest в качестве передовых специалистов, Агентство инноваций и цифрового развития на основе государственно-частного партнерства тесно сотрудничает с такими ведущими образовательными центрами, как Code Academy, Tech Academy, Израильско-Азербайджанским учебным центром, IKT Lab, Академией и инновационным центром ABB Tech, а также Бакинской Академией дизайна.

Бакинская Академия дизайна

Бакинская Академия Дизайна является официальным дистрибьютором в Азербайджане таких мировых гигантов, как «Adobe», «Autodesk», «PMI» и «Unity». Образовательные программы Академии подготовлены при поддержке этих компаний и состоят из материалов, подтверждённых на международном уровне. В состав тренеров входят официальный представитель Figma в Азербайджане и тренеры, сертифицированные «Adobe Certified Professional». В рамках стипендиальной программы Technest занятия по дизайну проводят известные местные профессионалы и мировые эксперты.