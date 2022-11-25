Азербайджан обладает большим потенциалом для развития как регионального хаба - Латвийская трансатлантическая организация

БАКУ /Trend/ - Азербайджан обладает не только хорошим географическим расположением, но и большим потенциалом для развития в качестве регионального транспортного хаба.

Об этом сказала в пятницу Trend генеральный секретарь Латвийской трансатлантической организации Сигита Струберга.

"Азербайджан сосредоточен на создании устойчивой инфраструктуры, то есть инфраструктуры будущего. Конечно, у страны есть огромный потенциал для развития транспортно-логистической сферы. Для Азербайджана открывается очень много возможностей, чтобы стать важным региональным игроком", - сказала Струберга.

По ее словам, создание региональных коридоров важно не только с точки зрения становления хабом, но и для развития самой страны.

"Это создаст больше рабочих мест и других важных социально-экономических аспектов", - отметила Струберга.