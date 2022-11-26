Позиции Азербайджанской Армии подверглись обстрелу

БАКУ /Trend/ - 25 ноября с 17:30 до 22:32 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населённых пунктов Истису, Йухары Шорджа и Гюнешли Басаркечярского района с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенных пунктов Истису, Йеллиджа Кяльбаджарского района и Астаф Дашкесанского района, передает Trend со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

"Кроме того, с 14:05 до 20:35 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, с перерывами подвергали обстрелу позиции Азербайджанской Армии в направлении Агдамского района.

Подразделениями Азербайджанской Армии, дислоцированными в указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры", говорится в сообщении ведомства.