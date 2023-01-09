Представители Федерации гимнастики Азербайджана удостоены почетных званий

БАКУ /Trend/ - 9 января министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гайыбов вручил нагрудные знаки и удостоверения ряду спортивных специалистов, удостоенных по решению коллегии министерства почетных званий "Заслуженный тренер Азербайджанской Республики", "Почетный работник физической культуры и спорта Азербайджанской Республики", "Судья республиканской категории", сообщает Trend со ссылкой на сайт Федерации гимнастики Азербайджана (AGF).

Представители Федерации гимнастики Азербайджана – хореограф Камиль Гулиев, тренер по художественной гимнастике Вафа Бакарова, фотограф Валерий Хлызов удостоены звания "Почетный работник физической культуры и спорта Азербайджанской Республики", тренер по акробатической гимнастике Дурдана Ахмедова - "Заслуженный тренер Азербайджанской Республики".