Посол Франции в Азербайджане посетила Аллею шехидов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Посол Франции в Азербайджане Анн Буайон посетила Аллею шехидов в Баку.

Как передает в четверг Trend, об этом посол написала на своей странице в Twitter.

"Сегодня совместно с моими коллегами из стран ЕС мы почтили память жертв 20 Января вместе со многими азербайджанцами, собравшимися в Аллее шехидов", - говорится в публикации.

Отметим, что в ночь с 19 на 20 января 1990 года без предварительного объявления чрезвычайного положения советская армия начала военные операции против Азербайджана. В результате произошедшей трагедии 147 человек были убиты, 744 - получили тяжелые ранения, 841 человек был незаконно арестован. Вследствие действий советской армии были разрушены 200 квартир, домов, личное и государственное имущество.

20 января 1990 года стало героической страницей в истории борьбы за независимость и территориальную целостность Азербайджана. Несмотря на то, что после этих кровавых событий прошли годы, азербайджанский народ никогда не забывает ту страшную ночь, выражая свою глубокую ненависть к тем, кто совершил эту трагедию.

В память о жертвах трагических событий 20 Января этот день был объявлен в Азербайджане Днем всенародной скорби.