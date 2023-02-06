Делегации международных путешественников продемонстрировано варварство армян в Агдаме (ФОТО)

АГДАМ/Trend/ - Международная делегация путешественников, представляющих 12 стран, посетила Аллею шехидов в Агдаме.

Как сообщает в понедельник корреспондент Trend, на территории кладбища похоронены герои войны и гражданские лица, в том числе женщины и дети.

Напомним, что 4 февраля этого года началась шестая по счету поездка международной делегации на территории Азербайджана, освобожденные от армянской оккупации.

В состав делегации входят влиятельные лица, представленные в туристической элите 12 стран: США, Великобритании, Ирландии, Бельгии, Германии, Франции, Дании, Нидерландов, Италии, Испании, Бразилии, а также России.

В ходе поездки путешественники ознакомятся с актами вандализма, совершенными армянами в период оккупации, с восстановительными работами на освобожденных территориях, а также с природной красотой Карабахского региона.