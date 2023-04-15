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Азербайджанские спортсмены вернулись из Еревана в Баку (ФОТО)

Азербайджан Материалы 15 апреля 2023 21:20 (UTC +04:00)
Азербайджанские спортсмены вернулись из Еревана в Баку (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджанские тяжелоатлеты, отозванные с чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване, вернулись в Азербайджан.

Как сообщает в субботу Trend, самолет с нашей командой прибыл в Баку из Грузии.

Напомним, что 14 апреля 2023 года в столице Армении Ереване на церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике флаг Азербайджана был демонстративно сожжен официально аккредитованным лицом.

После этого инцидента было принято решение о возвращении из Еревана азербайджанских спортсменов.

Азербайджанские спортсмены вернулись из Еревана в Баку (ФОТО)
Азербайджанские спортсмены вернулись из Еревана в Баку (ФОТО)
Азербайджанские спортсмены вернулись из Еревана в Баку (ФОТО)
Азербайджанские спортсмены вернулись из Еревана в Баку (ФОТО)
Азербайджанские спортсмены вернулись из Еревана в Баку (ФОТО)
Азербайджанские спортсмены вернулись из Еревана в Баку (ФОТО)
Азербайджанские спортсмены вернулись из Еревана в Баку (ФОТО)
Азербайджанские спортсмены вернулись из Еревана в Баку (ФОТО)
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