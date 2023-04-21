БАКУ /Trend/ - Сегодня и завтра в Азербайджане отмечается праздник Рамазан.

Как сообщает Trend, первый день месяца Рамазан в этом году пришелся на 23 марта.

Ночи аль-Гадр пришлись на 9 апреля (18-й день Рамазана), 11 апреля (20-й день Рамазана), 13 апреля (22-й день Рамазана) и 17 апреля (26-й день Рамазана).

Как и каждый год, праздничная молитва в некоторых мечетях будет совершена в 08:00, в некоторых - в 09:00.

Согласно заключению Совета казиев, в праздник Рамазан рекомендуется выплачивать "Закят аль-фитр" в размере 10-15 манатов на человека.

Напомним, в связи с праздником 4 дня будут нерабочими - 21, 22, 23 и 24 апреля.