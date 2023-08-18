На «Детскую горячую линию Азербайджана» поступило около 2300 обращений за 6 месяцев (R)

БАКУ /Trend/ - «Детская горячая линия Азербайджана», действующая при совместном сотрудничестве ООО «Azercell Teleсom», Общественного Объединения Социальных Инициатив «Ümidli Gələcək» и представительства ЮНИСЕФ в Азербайджане, предоставила отчет за первые 6 месяцев 2023 года.

На «Детскую горячую линию Азербайджана», целью которой является поддержка детей, сталкивающихся с различными трудностями, имеющих проблемы со сверстниками, нуждающихся в психологической и моральной поддержке, за указанный период поступило в общей сложности около 2300 звонков.

Основная часть обращений на детскую горячую линию, около 700, касалась юридических и правовых вопросов. Сфера образования была отражена в 636 обращениях. 610 обращений затрагивали психологические проблемы, 170 - социальные вопросы, 100 - тему здравоохранения. Остальные обращения касались других областей.

Согласно статистике, 51% звонков был совершен женщинами, 48% - мужчинами, а 1% - анонимно. В период с января по июнь 2023 года в Центр Поддержки Детей и Семьи были приглашены 85 семей, обращения которых требовали непосредственного участия. В зависимости от существующих проблем, им была оказана юридическая, психологическая и психосоциальная помощь, а с 152 подростками была проведена социально-психологическая реабилитационная работа. Обращения, которые не могли быть решены непосредственно силами «Детской горячей линии Азербайджана», были переадресованы в соответствующие государственные учреждения и общественные организации.

Напомним, что обратиться в службу «Детская горячая линия Азербайджана», функционирующую в круглосуточном режиме, можно по короткому номеру 116111, мобильным номерам +994 50 680 22 80, +994 51 580 22 80, +994 51 880 11 80, +994 51 880 22 80, электронной почте [email protected], через страницы центра в социальных сетях Facebook и Instagram или через чат на сайте горячей линии, а также посредством мобильного приложения «uşaqqaynarxetti», разработанного для операционных систем iOS и Android. Служба предоставляет поддержку по широкому спектру обращений, начиная от повседневных вопросов вплоть до серьезных проблем, вызванных психологическим давлением (буллинг) и физическим насилием.