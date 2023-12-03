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Председательство в ГУАМ перейдет от Украины к Азербайджану

Азербайджан Материалы 3 декабря 2023 01:49 (UTC +04:00)
Председательство в ГУАМ перейдет от Украины к Азербайджану

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В 2024 году председательство в ГУАМ перейдет от Украины к Азербайджану, передает Trend.

Во время председательства Украины в 2023 году приоритетными направлениями в деятельности ГУАМ были суверенитет и территориальная целостность государств-членов ГУАМ, создание новых экономических возможностей, развитие торговли между европейскими и азиатскими рынками, содействие полноценному функционированию зоны свободной торговли, взаимодействие с Европейской Комиссией по вопросам транспортного коридора ГУАМ, упрощение таможенных процедур и комплексный подход к оформлению документов для перевозки грузов.

В период председательства Азербайджана в 2020 году приоритетными направлениями были энергетическая безопасность, транспорт и торговля.

Азербайджан начнет председательствовать в ГУАМ с 1 января.

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