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IRF-2024 в США: саммит религиозной свободы или исламофобов и «крестоносцев»?

Азербайджан Материалы 28 января 2024 14:10 (UTC +04:00)
IRF-2024 в США: саммит религиозной свободы или исламофобов и «крестоносцев»?

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ/Trend/- 30-31 января в США пройдет Международный саммит по религиозной свободе (IRF-2024).
Главным организатором мероприятия является Комиссия США по международной религиозной свободе (USCIRF), а сопредседателем – Сенат США.

Среди спикеров Саммита IRF-2024 пять армян, включая Сирануш Саргсян, которая представлена ​​как «журналист-беженец» из Ханкенди.

Это говорит о том, что Саммит IRF становится все более исламофобским и продвигает идеи христианского фанатизма. Такое мнение уже разделяют другие мусульманские страны.

Ярким примером исламофобского
и азербайджанофобского характера данного мероприятия является публикация исполнительного директора Саммита IRF Питера Бернса в социальной сети «Х».

Он поделился фотографией Вивека Рамасвами, бывшего проармянского кандидата в президенты США, держащего армянский флаг, в костюме крестоносца и на фоне разрушенных мечетей.

Это является разоблачением истинной сути данного мероприятия: это
не саммит религиозной свободы, а саммит крестоносцев. Возникает вполне объективный вопрос к организаторам мероприятия: Разве свобода религии связана только с христианством? Вопрос риторический. В очередной раз становится понятной причина включения Азербайджана в доклад США о странах, «ограничивающих свободу вероисповедания».
Это вызывает большие вопросы касательно объективности отчетов лиц и учреждений с таким мышлением.

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