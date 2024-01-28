IRF-2024 в США: саммит религиозной свободы или исламофобов и «крестоносцев»?

БАКУ/Trend/- 30-31 января в США пройдет Международный саммит по религиозной свободе (IRF-2024).

Главным организатором мероприятия является Комиссия США по международной религиозной свободе (USCIRF), а сопредседателем – Сенат США.

Среди спикеров Саммита IRF-2024 пять армян, включая Сирануш Саргсян, которая представлена ​​как «журналист-беженец» из Ханкенди.

Это говорит о том, что Саммит IRF становится все более исламофобским и продвигает идеи христианского фанатизма. Такое мнение уже разделяют другие мусульманские страны.

Ярким примером исламофобского

и азербайджанофобского характера данного мероприятия является публикация исполнительного директора Саммита IRF Питера Бернса в социальной сети «Х».

Он поделился фотографией Вивека Рамасвами, бывшего проармянского кандидата в президенты США, держащего армянский флаг, в костюме крестоносца и на фоне разрушенных мечетей.

Это является разоблачением истинной сути данного мероприятия: это

не саммит религиозной свободы, а саммит крестоносцев. Возникает вполне объективный вопрос к организаторам мероприятия: Разве свобода религии связана только с христианством? Вопрос риторический. В очередной раз становится понятной причина включения Азербайджана в доклад США о странах, «ограничивающих свободу вероисповедания».

Это вызывает большие вопросы касательно объективности отчетов лиц и учреждений с таким мышлением.