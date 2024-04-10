Азербайджанский штангист завоевал три серебряные медали на чемпионате мира

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский штангист Дадаш Дадашбейли (109 кг) завоевал три серебряные медали.

Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, лидер команды добился такого успеха на чемпионате мира, проходящем в Пхукете (Таиланд).

Наш спортсмен поднял 177 кг и завоевал серебряную медаль. Он поднял в рывке 211 кг и добился такого же успеха.

Дадашбейли, взявший вес в общей сложности 388 кг (177+211), занял в итоговом зачете 2-е место и завершил соревнования с тремя серебряными медалями.

Отметим, что в последнем лицензионном турнире летних Олимпийских игр Париж-2024 приняли участие 449 (228+231) спортсменов из 110 стран.