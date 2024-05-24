Банк ABB совместно с Visa предоставляет своим клиентам еще одну цифровую возможность

БАКУ /Trend/ - Банк ABB продолжает внедрять новые цифровые решения, упрощая жизнь своих клиентов.

Теперь доступна возможность оплаты покупок с использованием токенов (Apple Pay/Google Pay) на сайтах электронной коммерции и в мобильных приложениях партнеров Банка. Новая функция ABB позволяет клиентам моментально совершать платежи с использованием любой карты, сохраненной в их электронном кошельке при доступе к мобильному приложению партнера ABB. Это устраняет необходимость предоставления какой-либо информации о карте или использования дополнительных методов аутентификации. Этот инновационный проект реализуется в сотрудничестве с Visa.

Партнеры по электронной коммерции ABB теперь могут принимать платежи более удобно, быстро и безопасно через свой веб-сайт и мобильное приложение.

Партнеры могут обратиться в ABB, чтобы активировать прием онлайн-платежей через Apple Pay и Google Pay для своих клиентов.

Информацию о современных, полезных и универсальных продуктах и услугах Банка ABB можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной социальной странице Банка.