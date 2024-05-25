Azercell и GSMA обсудили перспективы стратегического партнерства

БАКУ /Trend/ - В Баку завершилось мероприятие «GSMA M360 Eurasia 2024», генеральном спонсором которого выступал Azercell.

Завершилась конференция «GSMA M360 Eurasia», организованная Международной Ассоциацией GSM (GSMA) при поддержке Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и генеральном спонсорстве ООО «Azercell Telecom». Мероприятие привлекло региональных и международных экспертов в области телекоммуникаций и цифровых технологий, а также представителей регулирующих органов региона.

В ходе конференции состоялась встреча руководящего состава Azercell и GSMA, на которой были обсуждены приоритетные области и будущие направления этого стратегического партнерства. Одной из ключевых тем на повестке дня была возможность интеграции искусственного интеллекта в телекоммуникационный сектор и изучение потенциала сотрудничества в этом направлении.

Также стороны обговорили детали нового соглашения, которое будет способствовать дальнейшему укреплению их партнерских отношений. В рамках этого контракта сотрудники Azercell примут участие в специализированных программах обучения, разработанных GSMA для операторов мобильной связи. Подобные инициативы будут способствовать успешной адаптации сотрудников Azercell к регулярно изменяющемуся рынку труда и развитию человеческого капитала компании в целом.

В рамках встречи также были обсуждены и детали текущего сотрудничества организаций. Так, Azercell присоединился к целевой группе GSMA по борьбе с изменением климата в рамках COP29 и активно продвигает идею достижения нулевых выбросов углекислого газа в мобильной индустрии. Следует отметить, что с декабря прошлого года лидирующий мобильный оператор активно участвует в работе Целевой группы GSMA по борьбе с изменением климата, подчеркивая свою приверженность экологической устойчивости.