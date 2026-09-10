Fourth day of Baku Climate Action Week concludes (UPDATE)

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First version posted on 09:35
BAKU, Azerbaijan, September 10. The fourth day of Baku Climate Action Week has featured three roundtable discussions focusing on climate action, the preservation of cultural heritage and biodiversity, as well as sustainable energy transition, Trend’s correspondent reports from the event.
The first roundtable was dedicated to the topic of “Impact Dialogue: Subnational Entities.” The discussion focused on the role of local and regional institutions in climate action, implementation of climate commitments, and opportunities for cooperation in sustainable development.
Another roundtable addressed the preservation of cultural heritage and biodiversity in Turkic civilization. The event titled “Cultural Heritage and Biodiversity Conservation in the Turkic Civilization: From Shared Traditions to Joint Action” focused on protecting shared cultural heritage, preserving traditions, safeguarding biodiversity and expanding cooperation in these areas.
The third key session of the day focused on the role of sustainable energy centers in promoting climate resilience, innovation and energy transition.
Within the framework of the regional dialogue titled “Regional Dialogue on the Role of Sustainable Energy Centres in Promoting Climate Resilience, Innovation and Energy Transitions,” participants discussed opportunities to accelerate the energy transition and strengthen regional cooperation.
Partner organizations also held events as part of Baku Climate Action Week. A roundtable titled “Green and Digital Social Services Model: DOST Experience” explored green and digital approaches in social service delivery, innovations in the sector and the experience of Azerbaijan’s DOST centers.
In addition, the “Green Ball” tree-planting campaign has taken place.
Baku Climate Action Week is being held from September 7 through 11. The event brings together discussions on climate action, energy transition, climate finance, sustainable cities, water resources, agriculture, digital technologies and other related areas.
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Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsinin dördüncü günü başa çatıb
Bakı. Trend:
Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsinin dördüncü günündə iqlim fəaliyyəti, mədəni irsin və biomüxtəlifliyin qorunması, eləcə də dayanıqlı enerji keçidi ilə bağlı üç dəyirmi masa keçirilib.
Trend-in tədbirdəki müxbirinin xəbərinə görə, ilk dəyirmi masa “Təsir dialoqu: submilli qurumlar” mövzusuna həsr edilib.
Müzakirədə yerli və regional səviyyədə fəaliyyət göstərən qurumların iqlim fəaliyyətində rolu, iqlim öhdəliklərinin həyata keçirilməsi və dayanıqlı inkişaf istiqamətində əməkdaşlıq məsələləri diqqət mərkəzində olub.
Günün digər dəyirmi masasında türk sivilizasiyasında mədəni irsin və biomüxtəlifliyin qorunması məsələləri müzakirə olunub.
“Türk sivilizasiyasında mədəni irsin və biomüxtəlifliyin qorunması: ortaq ənənələrdən birgə fəaliyyətə” adlı tədbirdə ortaq mədəni irsin qorunması, ənənələrin yaşadılması, biomüxtəlifliyin mühafizəsi və bu istiqamətdə birgə fəaliyyət imkanlarının genişləndirilməsi məsələləri nəzərdən keçirilib.
Günün üçüncü əsas tədbiri isə dayanıqlı enerji mərkəzlərinin iqlim dayanıqlılığının, innovasiyaların və enerji keçidinin təşviqində roluna həsr olunub. “İqlim dayanıqlılığının, innovasiyaların və enerji keçidinin təşviqində dayanıqlı enerji mərkəzlərinin rolu” mövzusunda regional dialoq çərçivəsində enerji keçidinin sürətləndirilməsi və regional əməkdaşlığın gücləndirilməsi imkanları müzakirə edilib.
Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsi çərçivəsində tərəfdaş qurumların təşkil etdiyi tədbirlər də keçirilib. Bu çərçivədə “Yaşıl və rəqəmsal sosial xidmət modeli: DOST təcrübəsi” mövzusunda dəyirmi masa təşkil olunub. Tədbirdə sosial xidmətlərin göstərilməsində yaşıl və rəqəmsal yanaşmalar, bu sahədə tətbiq olunan yeniliklər və DOST təcrübəsi təqdim edilib.
Bundan əlavə, “Yaşıl top” ağacəkmə kampaniyası keçirilib.
Qeyd edək ki, Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsi sentyabrın 11-dək davam edəcək. Tədbir çərçivəsində iqlim fəaliyyəti, enerji keçidi, iqlim maliyyəsi, dayanıqlı şəhərlər, su ehtiyatları, kənd təsərrüfatı, rəqəmsal texnologiyalar və digər istiqamətlər üzrə müzakirələr aparılır.