  1. Home
  2. Economy

Azerbaijani currency to world currency rates for September 10

Economy News 10 September 2026 09:22 (UTC +04:00)
Azerbaijani currency to world currency rates for September 10
Sadig Javadov
Sadig Javadov
Read more

BAKU, Azerbaijan, September 10. The Central Bank of Azerbaijan (CBA) announced the official exchange rates as of September 10.

According to the CBA, the official exchange rate of the U.S. dollar against the manat remained unchanged at 1.7000 manat.

The exchange rate of the euro to the manat was 1.9784 manat, 1 Turkish lira was 0.0351 manat, and 100 Russian rubles were 1.9936 manat.

Currencies

Code

Exchange rate

1 US dollar

USD

1.7

1 euro

EUR

1.9784

1 Australian dollar

AUD

1.2272

1 Belarusian ruble

BYN

0.5701

1 UAE dirham

AED

0.4628

100 South Korean won

KRW

0.1271

1 Czech crown

CZK

0.0815

1 Chinese yuan

CNY

0.2534

1 Danish krone

DKK

0.2647

1 Georgian lari

GEL

0.652

1 Hong Kong dollar

HKD

0.2168

1 Indian rupee

INR

0.0179

1 British pound sterling

GBP

2.3043

1 Swedish krona

SEK

0.1773

1 Swiss franc

CHF

2.1006

1 Israeli shekel

ILS

0.5618

1 Canadian dollar

CAD

1.2311

1 Kuwaiti dinar

KWD

5.5076

100 Kazakh tenge

KZT

0.3735

1 Qatari rial

QAR

0.4664

1 Kyrgyz som

KGS

0.0194

100 Hungarian forints

HUF

0.5431

1 Moldovan leu

MDL

0.0986

1 Norwegian krone

NOK

0.1848

100 Uzbek som

UZS

0.0144

100 Pakistani rupees

PKR

0.6123

1 Polish zloty

PLN

0.4583

1 Romanian leu

RON

0.3766

100 Russian rubles

RUB

1.9936

1 Serbian dinar

RSD

0.0169

1 Singapore dollar

SGD

1.3449

1 Saudi rial

SAR

0.4527

1 SDR (Special Drawing Rights of the IMF)

XDR

2.3356

1 Turkish lira

TRY

0.0351

1 Turkmen manat

TMT

0.4857

1 Ukrainian hryvnia

UAH

0.0381

100 Japanese yen

JPY

1.1077

1 New Zealand dollar

NZD

0.9942

Tags:

Follow Trend on

Try Trend Premium for 1$
Latest

Latest

Read more