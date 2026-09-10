НА 11:36 Azerbaijan's ANAMA employee injured during demining in Khojaly..........(UPDATE)

Azerbaijan's ANAMA employee injured during demining in Khojaly evacuated to Barda (UPDATE)
BAKU, Azerbaijan, September 10. An employee of the Azerbaijan National Agency for Mine Action (ANAMA) injured in a mine explosion in the village of Dashkend, Khojaly district, has been evacuated to Barda, Trend's Karabakh bureau reports.
The injured person was initially provided with first aid at the Khankendi City Hospital. Later, he was transferred to the Barda City Diagnostic Center for continued treatment.
The injured person is currently scheduled to undergo surgery.
An investigation into the incident is underway.
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09:40
The condition of the employee of the Azerbaijan National Agency for Mine Action (ANAMA) injured during mine clearance is satisfactory.
This was reflected in a statement by ANAMA.
According to the report, the agency's employee Anar Hasanov, born in 1990, was performing his official duties in the territory of the liberated village of Dashkend, Khojaly district, when an anti-personnel mine explosion occurred.
As a result of the incident, Hasanov was injured in his left leg.
The injured employee was evacuated to the district hospital. His condition is satisfactory.
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09:35
The identity of the Azerbaijan National Agency for Mine Action (ANAMA) employee who was injured by a mine in the Khojaly district has been revealed, Trend's Karabakh bureau reports.
The injured person in the incident is ANAMA employee Anar Hasanov.
Hasanov was taken to the Khankendi City Hospital for first aid.
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09:28
A landmine explosion occurred during demining operations in Azerbaijan’s Khojaly District, Trend’s Karabakh bureau reports.
According to available information, the incident took place in the village of Dashkend, located within the district.
The explosion occurred in the presence of an employee of the Azerbaijan National Agency for Mine Action (ANAMA) who was carrying out demining activities in the area. As a result of the incident, the employee sustained injuries.
The injured individual was transported to a hospital for medical treatment.
An investigation into the circumstances surrounding the incident is currently underway.
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Xocalıda minaya düşən ANAMA əməkdaşı Bərdəyə təxliyə edilib (YENİLƏNİB)
Xocalı. Trend:
Xocalı rayonunun Daşkənd kəndində mina partlayışı nəticəsində xəsarət alan ANAMA əməkdaşı Bərdəyə təxliyə edilib.
Trend-in Qarabağ bürosunun məlumatına görə, yaralıya əvvəlcə Xankəndi Şəhər Xəstəxanasında ilkin tibbi yardım göstərilib. Daha sonra onun müalicəsinin davam etdirilməsi üçün Bərdə Şəhər Diaqnostika Mərkəzinə köçürülməsi təmin olunub.
Hazırda yaralının əməliyyat olunması planlaşdırılır.
Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır.
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09:40
Azərbaycan Respublikasının Minatəmizləmə Agentliyinin (ANAMA) minatəmizləmə zamanı xəsarət alan əməkdaşının vəziyyəti qənaətbəxşdir.
ANAMA-dan verilən məlumata görə, agentliyin əməkdaşı 1990-cı il təvəllüdlü Həsənov Anar İftixar oğlu işğaldan azad edilmiş Xocalı rayonunun Daşkənd kəndi ərazisində xidməti vəzifəsini yerinə yetirərkən piyada əleyhinə mina partlayışı baş verib.
Hadisə nəticəsində Həsənov Anar sol ayağından xəsarət alıb.
Xəsarət alan əməkdaş rayon xəstəxanasına təxliyə edilib. Vəziyyəti qənaətbəxşdir.
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09:35
Xocalı rayonunda minaya düşərək xəsarət alan ANAMA əməkdaşının kimliyi məlum olub.
Trend-in Qarabağ bürosunun məlumatına görə, hadisə zamanı xəsarət alan şəxs ANAMA əməkdaşı Anar Həsənovdur.
A.Həsənov ilkin tibbi yardım göstərilməsi məqsədilə Xankəndi Şəhər Xəstəxanasına çatdırılıb.
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09:14
Xocalı rayonunda minatəmizləmə işləri zamanı mina partlayışı baş verib.
Trend-in Qarabağ bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Daşkənd kəndi ərazisində qeydə alınıb.
Belə ki, ərazidə minatəmizləmə fəaliyyəti həyata keçirən Azərbaycan Respublikasının Minatəmizləmə Agentliyinin (ANAMA) əməkdaşının iştirakı ilə mina partlayıb. Nəticədə əməkdaş xəsarət alıb.
Yaralı tibbi yardım göstərilməsi üçün xəstəxanaya çatdırılıb.
Hadisənin səbəbləri ilə bağlı araşdırma aparılır.