В Азербайджане разрабатывают Концепцию по внедрению инноваций в аграрном хозяйстве

12 апреля 2019 23:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Национальная конфедерация организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана (НКПА) реализует целый ряд проектов в аграрной сфере, в сфере малого и среднего предпринимательства, сказал Trend вице-президент НКПА Вугар Зейналов.

По его словам, один из значимых проектов, реализуемых в этой сфере, посвящен инновациям в сфере сельского хозяйства.

"Речь идет о проекте "Sole foot". В настоящее время мы разрабатываем в рамках этого проекта новую Концепцию по внедрению инноваций в аграрном хозяйстве", - сказал Зейналов.

Он отметил, что данный проект является приоритетным среди остальных, и его реализация намечена на долгосрочную перспективу.

Национальная конфедерация предпринимателей (работодателей) Азербайджана была учреждена пятого марта 1999 года в Баку и прошла официальную государственную регистрацию.

НКПА объединяет в своих рядах свыше 1000 субъектов предпринимательства, в том числе 35 ассоциаций и союзов социально-экономического профиля.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Талех Агавердиев)

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