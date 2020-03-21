Bestcomp Group поддержал борьбу с короновирусом

БАКУ /Trend/ - Ведущая ИТ компания Азербайджана Bestcomp Group полностью поддерживая инициативу Президента Азербайджана Ильхама Алиева, присоединилась к превентивным мероприятиям, проводимым в Азербайджане в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Как сообщает Trend, Наблюдательный Совет компании, согласно стратегии корпоративной и социальной ответственности, принял решение перечислить 300 000 манатов в Фонд поддержки борьбы с короновирусом, созданный в соответствии с указом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 19 марта 2020 года.

Bestcomp Group, учитывая социальную ответственность перед обществом и трудности, с которыми столкнулось Министерство образования в период борьбы с коронавирусной инфекцией принял активное безвозмездное участие во внедрении дистанционных образовательных технологий на базе платформы “Microsoft Teams”, которая позволяет организовать учебно-образовательный процесс на расстоянии, используя интерактивное общение обучаемых и преподавателей.

Группа компаний Bestcomp Group, будучи Value Added дистрибъютором и партнером в сфере системной интеграции ИКТ в регионе Закавказья и Центральной Азии ведущих мировых производителей, таких как HP Inc., Hewlett Packard Enterprise, Lenovo, Acer, Microsoft, CISCO, Juniper, Fortinet, Eaton, APC by Schneider Electric, Schneider Electric, Eltek, Benning, Radware, Microfocus, Manage Engine, Panduit, Tripp Lite, Artronic, Uniview, Apacer, Kindermann, HID, Monacor, Qualys, Radiflow, представляет клиентам услуги профессионального консалтинга, технической и проектной поддержки.