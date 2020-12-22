AccessBank продолжает оказывать поддержку предпринимателям

БАКУ/Trend/ - AccessBank, лидер микрофинансирования в Азербайджане, принимая во внимание относительный спад в экономике из-за карантинного режима в стране создает дополнительные возможности для предпринимателей , облегчая их финансовую нагрузку.

До 31 марта 2021 года банк предлагая специальные условия для представителей микро сегмента, получающих кредит от 10 000 до 100 000:

увеличение сроков кредитования до 60 месяцев

снижение процентной ставки до 12% годовых на первые 3 месяца пользования кредитом

возможность получения полных каникул по оплате кредита и процентов по нему на 3 месяца

предоставление льготного периода по оплате основного долга

Данные условия не распространяются на предпринимателей, бизнес которых не ограничен карантинными мерами.

Больше информации по кредитам для предпринимателей можно получить, позвонив в контактный центр банка по номеру 151, или связавшись номеру Whatsapp: 055 440 01 51. Оформить заявку на получение кредита можно не приходя в банк – здесь: https://accessbank.az/az/micro/

AccessBank обслуживает малый и средний бизнес с 2002 года и на сегодняшний день является лидером микрокредитования в Азербайджане. Акционерами банка являются такие международные организации, как Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация и др. В настоящее время AccessBank обслуживает клиентов, работающих в разных отраслях, включая строительство, транспорт, сельское хозяйство, здравоохранение и т. д. Банк имеет 28 филиалов, 15 из которых оказывают услуги в Баку и 13 - в регионах страны.