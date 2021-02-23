Возможности перечисления средств в Фонд Возрождения Карабаха

4 января 2021 года Президентом Азербайджанской Республики был подписан указ о создании Фонда Возрождения Карабаха, предназначенного для сбора пожертвований. Фонд прошел государственную регистрацию и для перечисления денежных средств были открыты специальные банковские счета.

Так с сегодняшнего дня пожертвования будут переводиться на счет Фонда по новым реквизитам. Перечисления могут быть осуществлены как в национальной, так и в иностранной валюте. При наличии соответствующих реквизитов, перечисления в Фонд можно осуществить, обратившись в ближайший филиал или отделение Международного Банка Азербайджана, а также посредством специального раздела на официальной веб-странице Банка.

До государственной регистрации Фонда все поступления и гранты физических и юридических лиц накапливались на специальных казначейских и временных счетах, учрежденных Министерством Финансов Азербайджанской Республики.

Деятельность Фонда Возрождения Карабаха включает в себя следующие направления: привлечение инвестиций, обеспечение развития партнерства между государством и частным сектором, информационно-просветительская работа в пределах страны и за рубежом, поддержка финансирования различных мероприятий по восстановлению и реконструкции освобожденных территорий Азербайджанской Республики, обеспечение устойчивого развития региона и его дальнейшее процветание.

Информацию об универсальных полезных продуктах и ​​услугах Международного Банка Азербайджана, современного государственного банка можно найти на сайте www.ibar.az, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице в Facebook.