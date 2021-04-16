Azer Turk Bank завершил первый квартал с прибылью

БАКУ/Trend/ - Активы государственного Azer Turk Bank на 1 апреля 2021 года составили 331 миллион манатов. Кредитный портфель банка составил 162 миллиона манатов.

По итогам первого квартала банк получил чистую прибыль в размере 520 тысяч манатов, что на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Совокупный капитал составил 50 207 тысяч манатов. Следует отметить, что достаточность совокупного капитала составляет 32%, что в три раза превышает установленный норматив.

Объем совокупных обязательств банка составил 274 миллиона манатов.

Банком привлечены депозиты на сумму 159,9 миллиона манатов, из которых 74 миллиона манатов - это вклады населения.

Количество клиентов банка увеличилось на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 95 915 человек.

75% акций ОАО Azer-Turk Bank, действующего с 1995 года, принадлежат Азербайджанскому государству.