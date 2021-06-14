Анкара окажет всяческую поддержку возрождению Карабаха – министр транспорта и инфраструктуры Турции (Эксклюзив)

Министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу в эксклюзивном интервью Trend рассказал о важном значении железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, влиянии пандемии COVİD-19 на товарооборот с Азербайджаном и о визите в Баку.

АМИ Trend представляет вниманию читателей это интервью.

До сегодняшнего дня по железной дороге БТК перевезено более 30 млн тонн грузов

В период пандемии, продолжающейся с начала 2020 года и по настоящее время, международные грузоперевозки в основном осуществлялись по железной дороге. Грузоперевозки по БТК по итогам прошлого года достигли 34,1 миллиона тонн, что на 35 процентов превышает показатель аналогичного периода 2019 года.

В первые пять месяцев 2021 года по железной дороге БТК, играющей важную роль в грузоперевозках из Турции в Казахстан, Туркменистан, Азербайджан, Грузию, Узбекистан, Россию, Кыргызстан, Китай и Таджикистан, в 3899 контейнерах было транспортировано 208 692 тонны грузов.

Турция окажет всяческую поддержку возрождению Карабаха. Освобожденный Карабах стал источником гордости тюркских народов

Турция окажет всяческую поддержку возрождению и стабилизации Карабаха, являющегося прекрасным регионом Азербайджана, с которым мы находимся рядом и в радости, и в трудные дни, как во время Отечественной войны, так и в мирное время.

Известно, что 17 февраля 2021 года состоялась встреча с делегацией, возглавляемой министром транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашадом Набиевым. На встрече с азербайджанским коллегой были обсуждены отношения двух стран в сфере транспорта и связи. Азербайджанская делегация посетила турецкую Организацию информационных технологий и коммуникаций и начала сотрудничать с ней для ознакомления с опытом и знаниями Турции в сфере информационных технологий и коммуникаций.

18-19 февраля в Турции состоялись заседания совместной экономической комиссии с Азербайджаном. Протоколы, подписанные с участием вице-президента Турции Фуата Октая и премьер-министра Азербайджана Али Асадова, предусматривают углубление сотрудничества между соответствующими министерствами двух стран.

Влияние пандемии COVİD-19 на товарооборот между Азербайджаном и Турцией

Несмотря на негативнее влияние пандемии COVİD-19, в 2020 году товарооборот между Турцией и Азербайджаном вырос на пять процентов по сравнению с 2019 годом и составил 4,6 миллиарда долларов, включая энергоресурсы. Мы нацелены на достижение к 2023 году товарооборота с Азербайджаном на уровне 15 миллиардов долларов.

Визит в Азербайджан был очень плодотворным

В ходе визита состоялись встречи с министром транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашадом Набиевым и между делегациями, а затем нас принял Президент Ильхам Алиев. В рамках этого визита мы ознакомились с освобожденными территориями Азербайджана, с проектами по строительству железной дороги Горадиз-Агбенд, автомобильных дорог Ахмедбейли-Горадиз-Миндживан-Агбенд и Ахмедбейли-Физули-Шуша, к реализации которых привлечены турецкие компании-подрядчики.

Для восстановления Карабаха, который был освобожден от оккупации, Турция приложит все усилия с инженерной и технологической точки зрения.

Наши единство, братство и дружба вечны. Чем больший вклад внесет Турция в возрождение, восстановление и созидание в Карабахе, тем большую радость она испытает от этого. Турция продолжит поддерживать братский Азербайджан в процессе возрождения Карабаха.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)