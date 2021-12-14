Как изменится сотрудничество Азербайджана, Турции и Грузии? - эксперты об итогах бизнес-форума в Баку

БАКУ/Trend/ - Сегодня в Баку прошел бизнес-форум Азербайджан-Турция-Грузия. На открытии мероприятия участвовали министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава, министр торговли Турции Мехмет Муш. Также состоялось подписание меморандума между торгово-промышленными палатами Азербайджана, Грузии и Турции.

Как сказал Trend руководитель Центра анализа и прогнозирования Тбилисского государственного университета, экономист Вахтанг Чараиа, форумы и встречи между Грузией, Азербайджаном и Турцией могут положительно сказаться на экономическом развитии трех стран.

“Грузия, Азербайджан и Турция являются солидными партнерами, но что более важно - роль этих трех стран в плане диверсификации энергопотребления Евросоюза, что делает эти страны важными не только друг для друга, но и для глобальных лидеров. Форумы и встречи грузинских, азербайджанских и турецких коллег могут положительно сказаться как на транзите, так и на инвестициях, туризме, торговле и других экономических аспектах, которые могут помочь этим странам быть более диверсифицированными и экономически стабильными,” - заявил Чараиа.

Представитель Ассоциации молодых финансистов и бизнесменов Грузии, главный редактор газеты “Banks and Finance” Андрия Гвидиани считает, что экономическое и политическое сотрудничество между Азербайджаном, Грузией и Турцией носит стратегический характер.

Эксперт отметил, что геополитическое расположение трех стран играет важную роль в развитии “Шелкового пути”, что подкрепляется политикой добрососедства и сотрудничества между странами.

“У данного транспортного коридора, естественно, множество препятствий с точки зрения наземной, железнодорожной и портовой инфраструктуры, тем самым он имеет ключевое значение с точки зрения соединения Азии и Европы. У наших стран есть потенциал в торговле, инфраструктуре, транспорте, энергетике и других стратегических областях. Таким образом, важно оценить ситуацию на самом высоком политическом уровне и определить ресурсы для укрепления сотрудничества,” - отметил Гвидиани.

Он подчеркнул, что турецкие и азербайджанские компании уже активно представлены в Грузии.

“Грузия в целом характеризуется либеральным налоговым режимом. Кроме того, Грузия пользуется режимами свободной торговли с ЕС и Китаем, что является дополнительным стимулом для иностранных инвесторов. Для турецкого и азербайджанского бизнеса важно предоставить преимущества ведения бизнеса в Грузии", - заявил Гвидиани.

Он отметил, что подобные форумы способствуют свободному движению инвестиций и вызывают интерес у бизнес-сектора.

Эксперт также выразил надежду, что сотрудничество между Азербайджаном, Грузией и Турцией будет расширяться с учетом интересов всех трех стран.

Таким образом, формат сотрудничества Азербайджан-Турция-Грузия имеет достаточно прочные перспективы, учитывая географическое расположение трех стран и проекты, которые их связывают.

Южнокавказский регион, безусловно, стал еще более привлекательным с экономической точки зрения, где создаются условия для прочного совместного развития трех стран.

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Эльдар Пашаев)