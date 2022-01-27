В Азербайджане утвержден график распределения новых частот 5G - замминистра

БАКУ /Trend/ - Государственная комиссия по радиочастотам Азербайджана утвердила график распределения новых частот между мобильными операторами и планы по их дальнейшему использованию.

Как сообщает Trend, об этом сказал в четверг заместитель министра цифрового развития и транспорта Ровшан Рустамов на мероприятии на тему «Приоритеты в сфере цифрового развития и транспорта в Азербайджане».

«Сегодня перед нами стоит новая задача. Какие частоты должны быть выделены для применения технологии 5G? В настоящее время уже практически разработан проект внедрения сети 5G, который находится на стадии согласования и обсуждения", - сказал Рустамов.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)