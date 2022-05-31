Азербайджан активно привлекает венгерские компании к восстановлению Карабаха - посол

БАКУ /Trend/ - Азербайджан активно привлекает венгерские компании к реконструкции и восстановлению Карабаха.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, сказал посол Азербайджана в Венгрии Таир Тагизаде в интервью Daily News Hungary.

Он отметил, что в начале февраля в Баку состоялось 8-е заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Венгрией.

«Также представители 24 венгерских фирм и министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто приняли участие в венгерско-азербайджанском бизнес-форуме. Мы активно занимаемся привлечением венгерских компаний к реконструкции и восстановлению Карабаха», - сказал посол.