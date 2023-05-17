Access2Success: тренинги для женщин-предпринимателей (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Стартовали тренинги для женщин-предпринимателей, организованные в рамках проекта AccessBank-а «Access2Success». Около 100 кандидатов подали заявки на участие в проекте, направленном на поддержку женщин, делающих первые шаги в предпринимательстве. Из всех подавших 50 заявителя, полностью соответствовавших требованиям, были приглашены для участия в тренингах. В настоящее время предприниматели из Баку и регионов проходят обучение у экспертов по различным темам,- таким как стратегическое развитие бизнеса, отчетность, продажи, традиционный и цифровой маркетинг, электронная коммерция, управление человеческими ресурсами, контроль бизнеса и т.д.

Проект Access2Success поддерживается Азиатским Банком Развития, основным акционером AccessBank.

AccessBank, будучи лидером микрофинансирования в Азербайджане, уже второй год подряд проводит программу обучения женщин-предпринимателей для улучшения конкурентной бизнес-среды. Целью банка является поддержка женщин, которые занимаются микро-, малым и средним бизнесом и намерены его расширять в дальнейшем.

Лидер в сфере микрофинансирования в Азербайджане AccessBank предоставляет свои услуги малым и средним бизнесам с 2002 года. Среди акционеров Банка можно назвать Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международную Финансовую Корпорацию и другие международные финансовые организации и инвестиционные фонды. Банк имеет 31 филиал, 15 из которых находятся в Баку, 16 – в регионах.

Для получения информации об услугах Банка можете связаться с Контактным Центром, позвонив по номеру 151, а также посетить сайт www.accessbank.az или аккаунты Банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, LinkedIn).

*ЗАО AccessBank предоставляет свои услуги согласно лицензии №245 от 25 октября 2002 года, выданного Центральным Банком Азербайджанской Республики. Головной Офис Банка расположен по адресу: город Баку, Ясамальский район, Тбилисский проспект 3.