В современном мире найм сотрудников стал стратегическим вопросом - Джалал Гасымов

БАКУ/Trend/ - В современном мире найм сотрудников уже стал стратегическим вопросом.

Как передает в среду Trend, об этом сказал генеральный директор PASHA Holding Джалал Гасымов в ходе панельной дискуссии «Управление человеческими ресурсами на государственных и частных предприятиях» в рамках Саммита человеческих ресурсов 2023.

Он подчеркнул важность правильного подхода к подбору и удержанию квалифицированных сотрудников для успешного развития компании.

«В настоящее время рынок труда стал более конкурентным, и потому, востребованные специалисты имеют возможность выбирать из множества предложений различных работодателей. Компаниям необходимо стратегически подходить к процессу найма, привлекать приверженных профессионалов, а также создавать условия для их долгосрочного сотрудничества», - сказал он.

Генеральный директор подчеркнул важность разработки привлекательной корпоративной культуры, которая стимулирует сотрудников к развитию, творчеству и лояльности.

«Каждая компания должна думать о ценности, которую она могла бы предложить сотрудникам. Речь идет не только о материальных, но и о нематериальных вознаграждениях, а так же об условиях труда. При найме на работу компании должны убедиться, что человеку, подающему свою кандидатуру на определенную позицию в определенной компании, тоже интересны эти факторы. Такой подход окажет положительное влияние на мотивацию, лояльность и удержание сотрудников» - завершил г-н Гасымов.