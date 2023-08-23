В Азербайджане увеличилось число страхователей, зарегистрированных в системе индивидуального учета (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В июле 2023 года число страхователей, зарегистрированных в системе индивидуального учета, увеличилось на 22 427 единиц, или на 1,16 процента (до 1,95 миллиона единиц).

Как сообщает в среду Trend, данную информацию распространил Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики.

Было отмечено, что число зарегистрированных страхователей среди юридических лиц увеличилось на 2 947 единиц, физических лиц - на 15 887 единиц и землевладельцев - на 3 593 единицы.

Отметим, что по состоянию на 31 декабря 2022 года число страхователей, зарегистрированных в системе индивидуального учета составило 1 872 869 единиц, а число застрахованных лиц - 4 801 579.