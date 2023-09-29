Подписан протокол III Азербайджано-турецкого энергетического форума в Нахчыване (ФОТО)

НАХЧЫВАН /Trend/ - Азербайджан и Турция подписали протокол III Азербайджано-турецкого энергетического форума.

Как сообщает в пятницу Trend, протокол подписан министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым и министром энергетики и природных ресурсов Турции Алпарсланом Байркатаром на III Азербайджано-турецком энергетическом форуме.

В протоколе говорится о приверженности сторон укреплять сотрудничество между двумя странами в сфере возобновляемой энергетики и развивать индустрию.

Одной из ключевых целей данного протокола является экспорт возобновляемой энергии в Турцию, что поспособствует укреплению энергетических связей между странами и снижению негативного воздействия на окружающую среду.

Отметим, что Азербайджано-турецкий энергетический форум инициирован в рамках Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами с целью дальнейшего укрепления стратегического энергетического партнерства. Первый форум состоялся 21-22 декабря 2021 года в Баку, а второй - 5-6 октября 2022 года в Стамбуле.