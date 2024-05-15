В Баку начала работу международная конференция M360 Eurasia 2024

БАКУ /Trend/ - В Баку начала работу международная конференция GSMA M360 Eurasia 2024.

Как сообщает в среду Trend, мероприятие продлится два дня. Конференция проходит при поддержке министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана, генеральным спонсором выступает Azercell.

На мероприятии собрались ведущие эксперты, регуляторы, руководители операторов мобильной связи и IT-корпораций, а также высокопоставленные политики и другие участники.

Первый день конференции будет посвящен обсуждению возможностей цифровых технологий и ускорения продолжающейся цифровой трансформации в странах СНГ и соседних регионах. Ключевые темы обсуждения также включают в себя роль генеративного искусственного интеллекта и цифровой ДНК.

Помимо этого, в свете предстоящего COP29 внимание будет уделено взаимосвязи процессов цифровизации и борьбы с изменением климата.

Среди спикеров на мероприятии примут участие президент Azercell Зарина Зейналова, директор по нормативно-правовому регулированию GSMA Джон Джусти, директор по стратегическому взаимодействию в России и СНГ GSMA Таир Исмаилов, заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Самир Мамедов, председатель Агентства инноваций и цифрового развития Азербайджана Инара Велиева и другие лица.

Отметим, что конференция M360 Eurasia проводится в Баку второй раз. На предыдущем мероприятии приняли участие представители более 29 стран.

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