Если Азербайджан изъявит желание вступить в ЕАБР, оно с удовольствием будет рассмотренно - председатель правления

АЛМАТЫ /Trend/ - Если Азербайджан изъявит желание вступить в Евразийский банк развития (ЕАБР), оно с удовольствием будет рассмотренно.

Об этом сказал в четверг Trend председатель правления ЕАБР Николай Подгузов на полях годового собрания банка и бизнес-форума в Алматы.

"Азербайджан находится в том регионе, где у нас основная деятельность. Поэтому если Азербайджан будет изъявлять желание вступить в банк, то мы с удовольствием рассмотрим такое предложение. И я уверен, обязательно, быстро примем решение", - подчеркнул он.

По его словам, Азербайджан активно сотрудничает и с Россией, и с Казахстаном, это страны-учредители банка.

"Если такого рода предложение будет, мы готовы его сделать своим акционерам. И дальше они примут решение, и я уверен, они примут положительное решение", - добавил Подгузов.

Отметим, что в Алматы проходит годовое собрание ЕАБР и бизнес-форум. Мероприятие продлится два дня (с 27 по 28 июня).

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