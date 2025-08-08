Azerbaijani currency to world currency rates for August 8

BAKU, Azerbaijan, August 8. The Central Bank of Azerbaijan (CBA) has announced the official exchange rates for August 8, Trend reports via CBA.
The official exchange rate of the US dollar against the manat remained unchanged at 1.7000 manats.
The euro exchange rate against the manat was 1.9819 manats. One Turkish lira is worth 0.0418 manats, and 100 Russian rubles are worth 2.1453 manats.
|
Currencies
|
Code
|
Exchange rate
|
1 US dollar
|
USD
|
1.7
|
1 euro
|
EUR
|
1.9819
|
100 Russian rubles
|
RUB
|
2.1453
|
1 Australian dollar
|
AUD
|
1.1088
|
1 Belarusian ruble
|
BYN
|
0.5774
|
1 Bulgarian Lev
|
BGN
|
1.0131
|
1 UAE dirham
|
AED
|
0.4628
|
100 South Korean won
|
KRW
|
0.1225
|
1 Czech koruna
|
CZK
|
0.0810
|
1 Chinese yuan
|
CNY
|
0.2367
|
1 Danish krone
|
DKK
|
0.2656
|
1 Georgian lari
|
GEL
|
0.6311
|
1 Hong Kong dollar
|
HKD
|
0.2166
|
1 Indian rupee
|
INR
|
0.0194
|
1 British pound sterling
|
GBP
|
2.2840
|
10,000 Iranian rials
|
IRR
|
0.0294
|
1 Swedish krona
|
SEK
|
0.1775
|
1 Swiss franc
|
CHF
|
2.1072
|
1 Israeli shekel
|
ILS
|
0.4932
|
1 Canadian dollar
|
CAD
|
1.2371
|
1 Kuwaiti dinar
|
KWD
|
5.5652
|
100 Kazakh tenge
|
KZT
|
0.3153
|
1 Qatari rial
|
QAR
|
0.4664
|
1 Kyrgyz som
|
KGS
|
0.0195
|
100 Hungarian forints
|
HUF
|
0.4995
|
1 Moldovan leu
|
MDL
|
0.1008
|
1 Norwegian krone
|
NOK
|
0.1661
|
100 Uzbek som
|
UZS
|
0.0135
|
100 Pakistani rupees
|
PKR
|
0.5990
|
1 Polish zloty
|
PLN
|
0.4658
|
1 Romanian leu
|
RON
|
0.3908
|
1 Serbian dinar
|
RSD
|
0.0169
|
1 Singapore dollar
|
SGD
|
1.3246
|
1 Saudi rial
|
SAR
|
0.4530
|
1 SDR (Special Drawing Rights of the IMF)
|
XDR
|
2.3243
|
1 Turkish lira
|
TRY
|
0.0418
|
1 Turkmen manat
|
TMT
|
0.4857
|
1 Ukrainian hryvnia
|
UAH
|
0.0410
|
100 Japanese yen
|
JPY
|
1.1552
|
1 New Zealand dollar
|
NZD
|
1.0129