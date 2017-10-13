В Азербайджане прекращены полномочия председателей семи судов

БАКУ/Trend/ - В пятницу состоялось очередное заседание Судебно-правового совета Азербайджана.

Как сообщили Trend в пятницу в министерстве юстиции, на заседании, прошедшем под председательством министра юстиции Фикрета Мамедова, была обсуждена и оценена деятельность 70 судей судов первой инстанции, в связи с завершением срока их полномочий.

В результате проведенных принципиального анализа и обсуждения, с учетом допущенных нарушений, вызвавших справедливое недовольство граждан, было принято решение о прекращении полномочий в целом 20 судей апелляционных судов и судов первой инстанции, в том числе семи председателей судов, и понижении в должности шести председателей судов и восьми судей апелляционных судов. Также были поданы соответствующие предложения Президенту Азербайджана о смене места работы ряда председателей и судей судов первой инстанции.

На заседании также было принято решение об освобождении от занимаемой должности и понижении в должности двух судей за допущение волокиты и нарушения требований законодательства и исполнительской дисциплины, в отношение еще двоих было начато дисциплинарное производство

(Текст: Талех Агавердиев)