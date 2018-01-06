Минздрав о состоянии раненых в результате ДТП с участием автобуса в Баку (Обновлено)

6 января 2018 19:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Из 12 раненых в результате ДТП на Зыхском шоссе пятеро прошли обследование и были отпущены на амбулаторное лечение. Об этом Trend сообщил в субботу главный врач Городской клинической больницы №3 города Баку Фикрет Зейналов.

По его словам, остальные семь человек находятся в больнице и проходят обследование.

19:15 (GMT+4)

БАКУ /Trend/ - В субботу в результате ДТП с участием пассажирского автобуса, произошедшем на Зыхском шоссе Сураханского района города Баку, 12 человек получили ранения, среди них трое детей.

Об этом Trend сообщили в министерстве здравоохранения Азербайджана. Согласно информации, большинство пострадавших - женщины. О погибших не сообщается.

Раненые были доставлены в Городскую клиническую больницу №3. (Авторы: Ильхама Исабалаева, Самир Али)

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