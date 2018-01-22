К поиску пропавших азербайджанских альпинистов подключилось и агентство по разминированию (ФОТО)

22 января 2018 18:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Поиск членов Клуба воздушных и экстремальных видов спорта «Гилавар» Фариды Джабраилзаде, Бабура Гусейнова и Намина Буниятзаде продолжается, говорится в сообщении МЧС Азербайджана, распространенном в понедельник.

Поисковые работы ведут соответствующие силы спасателей МЧС, сотрудники министерства экологии и природных ресурсов и добровольные группы профессиональных альпинистов.

Со вчерашнего дня к поискам подключились специалисты Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана, которые оснащены оборудованием специального назначения.

В последние дни поисковые работы на территориях, где, как предполагается, пропали альпинисты, были продолжены, а также проверены другие территории, где они могли бы находиться.

Поисково-спасательные работы ведутся в высокогорном массиве со сложным рельефом на высоте 3000-3200 метров над уровнем моря.

Напомним, что 23 декабря Фарида Джабраилзаде, Бабур Гусейнов и Намин Буниятзаде отправились из селения Хыналыг Губинского района в направлении вершины Туфандаг и должны были вернуться 26 декабря. Связь с ними была прервана.

Как отмечалось в распространенном ранее совместном заявлении Генпрокуратуры и МЧС, Следственное управление по делам о тяжких преступлениях Генпрокуратуры Азербайджана возбудило уголовное дело по статье 314.2 (халатность, повлекшая тяжкие последствия по неосторожности) в связи с пропажей членов Клуба воздушных и экстремальных видов спорта «Гилавар», отправившихся в поход в направлении вершины Туфандаг 23 декабря 2017 года.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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