Экс-депутат Гусейн Абдуллаев арестован и доставлен в Азербайджан - МВД

БАКУ /Trend/ - Объявленный в международный розыск экс-депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Гусейн Абдуллаев был арестован в Турции, доставлен в Азербайджан, и передан следственным органам, сообщили в понедельник в МВД.

Отметим, что в 2012 году против Гусейна Абдуллаева было возбуждено уголовное дело по статье 213.2.2 (уклонение от налогов в крупном размере).

Абдуллаев скрылся из страны, поэтому был объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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