Минэкологии Азербайджана подало в суд на Бакметрополитен (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сотрудники департамента охраны окружающей среды министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана провели рейд в Баку с целью проверки соблюдения требований закона "О защите окружающей среды", говорится в сообщении ведомства, распространенном во вторник.

Во время рейда было выявлено, что два автомобиля марки "КамАЗ" осуществляли незаконный выброс мусора на территории вокруг озера Гу в поселке Локбатан Гарадагского района Баку.

В ходе расследования было установлено, что автомобили принадлежат ЗАО "Бакинский метрополитен". По факту в отношении ЗАО был составлен протокол. В Насиминский районный суд направлены документы для вынесения решения о штрафе в отношении учреждения в качестве юридического лица.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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