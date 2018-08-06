В Баку потушен пожар на одном из складов

6 августа 2018 18:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Вблизи жилых зданий на улице Алияра Алиева в Наримановском районе Баку на территории, где расположены частные дома и объекты, в понедельник произошел пожар.

В сообщении, распространенном МЧС в связи с пожаром в Наримановском районе, отмечается, что согласно предварительной информации пожар произошел на складе. К месту происшествия были привлечены пожарные подразделения Государственной службы пожарной охраны и соответствующие силы спасателей Службы спасения особого риска.

Пожар потушен, погибших и пострадавших нет.

(Автор: Джейхун Алекберов. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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