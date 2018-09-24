Береговая охрана Азербайджана спасла терпящих бедствие людей (ФОТО)

24 сентября 2018 16:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В пункт берегового контроля «Пираллахы» Береговой охраны Государственной пограничной службы Азербайджана 21 сентября в 10:55 поступила информация о том, что по причине неполадок в двигателе плавательного средства, предназначенного для прогулок, четыре члена экипажа столкнулись с угрозой потерпеть бедствие в море.

Об этом в понедельник говорится в сообщении Госпогранслужбы.

На место происшествия был направлен пограничный сторожевой корабль типа «Шагдаг» Береговой охраны Госпогранслужбы. В 13:00 в трех милях от острова Чилов было обнаружено терпящее бедствие плавательное средство.

Усилиями экипажа сторожевого корабля были спасены члены экипажа – Мамедов Ибад Рамиз оглу, Ибрагимов Ахлиман Алифага оглу, Амрахова Сакина Агали гызы и Ханкишиева Самира Гасан гызы, а плавательное средство было доставлено к портовому причалу острова Чилов.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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