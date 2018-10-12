В Баку арестован вор, обокравший около 100 квартир

12 октября 2018 16:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сотрудники Хатаинского районного управления полиции задержали жителя Баку Заура Сюлейкина, совершившего череду краж из столичных квартир, говорится в сообщении МВД Азербайджана, распространенном в пятницу.

В ходе расследования было установлено, что он воровал деньги, ювелирные изделия, а также инструменты для строительства и ремонта, проникая в помещения через окно и ломая решетки на окнах.

С начала года до задержания Сюлейкин совершил кражи почти из 100 квартир в различных районах Баку и Сумгайыте. Он признался, что только в Хатаинском районе обворовал 25 квартир.

Украденные ювелирные изделия он сбывал в торговых центрах Баку.

По факту в следственном отделе Хатаинского РУП возбуждено уголовное дело по различным статьям УК Азербайджана, оперативно-розыскные и следственные меры продолжаются.

Не исключено, что это лицо совершило и другие преступления, поэтому если граждане пострадали от его незаконных деяний, они должны обратиться в Хатаинское РУП или позвонить по номеру "102" МВД.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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