Госпогранслужба Азербайджана пресекла ряд попыток пересечения госграницы по поддельным документам (ФОТО)

17 октября 2018 14:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственная пограничная служба Азербайджана за последние дни пресекла ряд попыток пересечения иностранцами госграницы по поддельным документам, говорится в среду в сообщении Госпогранслужбы.

Согласно сообщению, в ходе проверки в лабораторных условиях индийских паспортов граждан Бангладеш Ахмеда Мохаммада Масума и Моксу Мохаммада Муминура Рохмана, прибывших 7 октября рейсом Шарджа-Баку, было установлено, что данные паспорта являются поддельными.

8 октября при попытке выезда из Азербайджана в Грузию на пропускном пункте «Шихлы» государственной границы были задержаны граждане Пакистана Ашраф Мухаммад и Ахмед Билал. У первого в паспорте была выявлена поддельная греческая виза, у второго - поддельная шенгенская виза.

9 октября пограничным нарядом было обнаружено, что канадская виза в паспорте, представленном гражданином Индии Гурпритом Сингхом, который отправлялся рейсом Баку-Стамбул, является поддельной.

В тот же день был задержан гражданин Ирана Абеди Иман, собиравшийся лететь транзитным рейсом Тегеран-Баку-Лондон. Представленный им итальянский паспорт и удостоверение личности оказались поддельными.

14 октября было установлено, что поддельным является и паспорт, представленный гражданином Италии Мсхаинешем Ахмадом, который прибыл рейсом Шарджа-Баку. При нем был обнаружен также сирийский паспорт.

В отношении задержанных лиц были приняты соответствующие меры.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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