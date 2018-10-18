В зоне оползня в бакинском поселке Бадамдар появились новые трещины, продолжаются обвалы

18 октября 2018 16:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На грунте в левой части зоны оползня в поселке Бадамдар Сабаильского района Баку образовались новые трещины.

Об этом в четверг говорится в сообщении министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Согласно результатам мониторинга, на участке сохраняется напряженность.

В верхней части зоны оползня происходят новые обвалы, в результате чего эта часть начала двигаться в сторону частных домов.

Отметим, что 12 октября днем на Баиловском склоне у дороги, соединяющей поселок Бадамдар с «20-м участком», активизировался оползень.

В результате на дороге было ограничено движение транспорта, и жители частных домов в третьем жилом массиве поселка Бадамдар были предупреждены о необходимости временно покинуть свои дома.

Ранее глава пресс-службы ОАО «Азеришыг» Танрыверди Мустафаев сообщил Trend, что в некоторых местах посёлка подача электроэнергии приостановлена, что будет сделано в случае необходимости и на других участках.

В свою очередь, глава пресс-службы ПО «Азеригаз» Ибрагим Кербалаев сказал Trend, что приостановлена подача газа в 11 частных домов, расположенных на участке.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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