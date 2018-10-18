В зоне оползня в бакинском поселке Бадамдар появились новые трещины, продолжаются обвалы

БАКУ /Trend/ - На грунте в левой части зоны оползня в поселке Бадамдар Сабаильского района Баку образовались новые трещины.
Об этом в четверг говорится в сообщении министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.
Согласно результатам мониторинга, на участке сохраняется напряженность.
В верхней части зоны оползня происходят новые обвалы, в результате чего эта часть начала двигаться в сторону частных домов.
Отметим, что 12 октября днем на Баиловском склоне у дороги, соединяющей поселок Бадамдар с «20-м участком», активизировался оползень.
В результате на дороге было ограничено движение транспорта, и жители частных домов в третьем жилом массиве поселка Бадамдар были предупреждены о необходимости временно покинуть свои дома.
Ранее глава пресс-службы ОАО «Азеришыг» Танрыверди Мустафаев сообщил Trend, что в некоторых местах посёлка подача электроэнергии приостановлена, что будет сделано в случае необходимости и на других участках.
В свою очередь, глава пресс-службы ПО «Азеригаз» Ибрагим Кербалаев сказал Trend, что приостановлена подача газа в 11 частных домов, расположенных на участке.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)
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