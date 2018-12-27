В Азербайджане за браконьерство задержано 20 иностранцев

БАКУ /Trend/ - В этом году за браконьерство в Азербайджане было задержано более 200 местных и 20 иностранных граждан.

Об этом сказал директор департамента минэкологии и природных ресурсов Хикмет Ализаде в ходе встречи с представителями НПО и медиа на тему «Экологическая повестка – взгляд общественности и медиа: предстоящие работы и анализ в сфере окружающей среды», сообщает в четверг Trend.

По его словам, иностранные граждане, не соблюдавшие правила охоты, были оштрафованы на крупную сумму, некоторые были депортированы из страны.

«В этом году по сравнению с прошлыми годами больше всего было задержано лиц, занимавшихся браконьерством. Но это не значит, что в этом году было много нарушений, просто сотрудники минэкологии более ответственно отнеслись к своим обязанностям», - сказал Ализаде.

Ализаде также отметил, что министерство рассмотрело информацию, распространенную в прессе о том, что в одном из ресторанов используется мясо дикобраза. «Виновные лица были установлены и наказаны», - сказал директор департамента.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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