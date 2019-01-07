Арестованы граждане Ирана при попытке ввоза наркотиков в Азербайджан (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - При личном осмотре граждан Ирана Охба Тураджа Хассанали и Бигхама Чуплудже Араша Эсфандияра на Билясуварском пункте пограничного пропуска в их внутренних органах было обнаружено 392 грамма героина, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Государственную пограничную службу Азербайджана.
В ходе проведенных сотрудниками Госпогранслужбы и органов МВД оперативно-розыскных мероприятий по выявлению заказчика и привлечению его к уголовной ответственности был задержан житель бакинского поселка Амирджан Данил Мамедов.
По факту возбуждено уголовное дело.
Указанные лица привлечены к следствию в качестве обвиняемых, в их отношении избрана мера пресечения в виде ареста.
Оперативно-следственные мероприятия по уголовному делу продолжаются.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)
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