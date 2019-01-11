В Азербайджане за взяточничество арестованы должностные лица

11 января 2019 16:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Главное управление по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Азербайджана возбудило уголовное дело по факту получения взятки должностными лицами Джалилабадского районного центра занятости Госслужбы занятости.

Об этом говорится в информации пресс-служб Генпрокуратуры и министерства труда и социальной защиты населения, сообщает в пятницу Trend.

И.о. директора центра Мехти Абасов, вступив в сговор с главным консультантом центра Хафисом Аллахъяровым и другими, дав различные обещания, получили взятки от безработных и ищущих работу лиц в сумме 7400 манатов, а также с этой же целью пытались получить взятку в 1000 манатов от еще одного жителя района.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статьям 311.3.1 и 311.3.2 (получение должностным лицом лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе, неоднократно совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой) УК Азербайджана.

В результате обысков, проведенных в соответствии с решениями суда в кабинетах и квартирах Мехти Абасова и Хафиса Аллахъярова, были найдены и изъяты в качестве вещественных доказательств блокноты с записями, подтверждающими получение денег от отдельных лиц, различные справки, а также другие документы, имеющие значения по делу.

На основании первичных доказательств, собранных по уголовному делу, Абасов и Аллахъяров были арестованы в качестве подозреваемых лиц.

Необходимые оперативно-следственные мероприятия по уголовному делу продолжаются.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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