Пожар в жилом здании Баку потушен: причина возгорания - короткое замыкание (ФОТО) (Обновлено)

БАКУ /Trend/ - Пожар, вспыхнувший утром в жилом здании по адресу Кероглу, 74 в Бинагадинском районе Баку, потушен, сообщает в субботу Trend.

В результате пожара никто не пострадал, однако некоторым пережившим стресс жильцам, была оказана необходимая помощь со стороны прибывшей на место происшествия бригады скорой помощи.

Сообщается, что пожар вызван коротким замыканием на линиях электропередач.

09:17 (GMT+4) Утром в субботу в жилом здании по адресу Кероглу, 74 в Бинагадинском районе Баку произошел пожар, сообщает Trend.

Пожар вспыхнул на третьем этаже здания.

В связи с пожаром эвакуированы жители здания. На данный момент на месте происшествия работает пожарная бригада.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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