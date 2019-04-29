В Баку задержан наркоторговец по прозвищу «Доктор» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками МВД Азербайджана задержали жителя Баку Араза Нифталиева, занимающегося незаконным оборотом наркотических средств, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу МВД.

Он был задержан при продаже условному покупателю более 1,5 кг героина и 201 грамма метамфетамина за 18 тысяч долларов США и 1000 манатов.

В своих показаниях Нифталиев сказал, что приобрел наркотические средства с целью сбыта у гражданина Ирана, личность которого пока не установлена следствием.

Отметим, что Нифталиев по профессии стоматолог, и в своей преступной деятельности пользовался псевдонимом "Доктор".

В отношении задержанного лица возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК Азербайджана, следственные и оперативные мероприятия продолжаются.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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