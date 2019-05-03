В Баку задержана преступная группа, обокравшая 25 дач (ФОТО)

3 мая 2019 13:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку задержаны члены организованной преступной группы, совершившей с января по март текущего года череду краж в частных дачах, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу МВД.

Это жители Баку Асадуллаев Валех Фаяз оглу, Мамедов Садиг Агагасан оглу, Исмайлов Балакиши Алим оглу, Мадатов Имран Агабаба оглу и Гусейнов Ниямеддин Ахмед оглу.

В ходе расследования было установлено, что главой банды был Валех Асадуллаев по прозвищу «Гагаш». Создав группу, он обкрадывал дачи в Бинагадинском, Абшеронском и Сабунчинском районах.

Следствием было доказано, что задержанные обокрали 25 дач в Бинагадинском и других районах.

В ходе краж члены группы унесли отопительные системы комби, телевизоры, ковры, различные предметы быта, и даже несколько окон.

Краденые вещи были спрятаны на объекте Асадуллаева в поселке Бинагади.

В ходе обыска на объекте часть украденных вещей была взята в качестве вещественного доказательства, и передана следствию.

Также были найдены маски, шапки, инструменты, которые они использовали, когда шли на «дело».

В ходе следствия было установлено, что члены группы также угнали грузовой автомобиль, и перевозили на нем краденое имущество.

По данному факту в следственном отделе Бинагадинского РУП возбуждено уголовное дело. В отношении членов группы избрана мера пресечения в виде ареста, расследования продолжаются.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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